Düsseldorf-Düsseltal : Ungewöhnlicher Taschenraub - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Raub am Donnerstag um 0.14 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte einem 60-jährigen Mann in Düsseltal die Umhängetasche geraubt und war geflohen.

Daraufhin durchtrennte der Unbekannte den Riemen der Umhängetasche mit einem Messer und flüchtete in Richtung Weseler Straße. Der Mann soll in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau gewesen sein, die in gleiche Richtung flüchtete.