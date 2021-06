Düsseldorf-Düsseltal : Taxi bei Unfall auf Poller aufgespießt

Düsseldorf Ein Taxi ist bei einem Alleinunfall in Düsseldorf-Düsseltal von der Straße abgekommen und auf einem Poller gelandet. Weil dabei Kraftstoff ausgelaufen ist, musst die Feuerwehr anrücken. Bei einem Pedelec-Unfall in Friedrichstadt wurde ein Mann schwer verletzt.

Ein Taxi wurde bei einem Alleinufall am Mittwochabend gegen 23 Uhr in Düsseltal schwer beschädigt. Der Fahrer wollte laut Polizei von der Humboldtstraße links auf die Herderstraße abbiegen. Dabei ist er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Friedrichstadt verletzte sich ein Pedelec-Fahrer so schwer, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.