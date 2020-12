Düsseldorf-Düsseltal : Täter überfällt Tankstelle und flüchtet mit Bargeld - Zeugen gesucht

Düsseldorf Die Polizei sucht Zeugen eines Tankstellenraubes in Düsseldorf-Düsseltal. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Angestellten bedroht und war dann mit Bargeld geflüchtet.

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Raubes am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in einer Tankstelle in Düsseltal. Ein Unbekannter hatte den Angestellten bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete er mit der Beute. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.