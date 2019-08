Partnerin schwer verletzt : Mann stirbt nach Sprung aus fünfter Etage in Düsseldorf

Mann stirbt nach Sprung aus fünfter Etage in Düsseldorf

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Montagmorgen in die Grunerstraße gerufen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In Düsseldorf hat es in der Nacht auf Montag einen tragischen Vorfall gegeben. Ein Mann sprang aus einer Wohnung im fünften Stock. Die Hintergründe sind bislang unklar.

In der Nacht auf Montag ist ein Mann in Düsseldorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagvormittag berichtet, sprang der 32-Jährige aus einer Wohnung im fünften Stock. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr auf der Grunerstraße im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal. Nach Angaben der Polizei ist der Hintergrund des Geschehens bislang völlig unklar. Demnach habe es kein „erkennbares Motiv“ gegeben.