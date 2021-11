Mutmaßlicher Täter festgenommen : Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin erstochen haben

Düsseldorf Nach einem Streit soll ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin in Düsseldorf-Düsseltal erstochen haben. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 39-jähriger Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin nach einem Streit in Düsseldorf-Düsseltal erstochen haben. Das teilten die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Tat hat sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet haben.

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr über eine schwer verletzte Frau in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düsseltal informiert. Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, fanden sie die 38-Jährige mit schwersten Stichverletzungen in der Wohnung vor.

Notärzte kümmerten sich um das Opfer. Der ehemalige Lebensgefährte konnte von den Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden. Trotz aller Bemühungen des Notarztes erlag die Frau kurze Zeit später am Tatort ihren Verletzungen.

Der Tatverdächtige wurde in das Polizeipräsidium transportiert. Der 39-Jährige sollte noch am Donnerstag wegen des Verdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt werden. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung am Tatort. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)