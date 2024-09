Düsseldorf-Düsseltal Mann bei Einbruch in Schnellrestaurant festgenommen

Düsseldorf · Mitten in der Nacht ist ein Mann in Düsseldorf-Düsseltal in ein Fast-Food-Restaurant eingebrochen. Pech für ihn: Polizisten befanden sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

05.09.2024 , 12:07 Uhr

Keine Zeit zur Flucht blieb am frühen Mittwochmorgen einem Mann, der in ein Schnellrestaurant in Düsseldorf-Düsseltal eingebrochen war. Nur Minuten nachdem der Alarm ausgelöst wurde, umstellten Polizeibeamte das Gebäude und nahmen den Verdächtigen fest. Laut Polizei war der 28-jährige Mann um 2.54 Uhr in das Schnellrestaurant an der Grafenberger Allee eingebrochen und löste dabei den Alarm bei einer Sicherheitsfirma aus. Die informierten Polizeibeamten befanden sich ganz in der Nähe des Tatorts, sie umstellten das Gebäude, riefen Verstärkung und durchsuchten das Restaurant. Dort trafen sie auf den Mann, der sich offenbar verstecken wollte. Die Polizisten nahmen ihn fest. In einen Müllbeutel hatte er Wertgegenstände gepackt, die er offenbar entwenden wollte. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz war der Polizei bereits aufgrund von Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt.

(csr)