Düsseldorf-Düsseltal Granate gefunden - Sprengung noch am Montag

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag in Düsseldorf-Düsseltal an der Karl-Müller-Straße gefunden worden. Feuerwehr Düsseldorf und Kampfmittelbeseitigungsdienst sind vor Ort und haben erste Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Die Granate muss im Laufe des Abends vor Ort gesprengt werden.