Düsseldorf-Düsseltal / -Flingern : Neue Betrugsmasche mit falschen Polizisten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei warnt vor einer neuen Masche, bei der sich zwei unbekannte Täter als falsche Polizisten ausgegeben haben. Sie sind damit in Düsseltal und Flingern unterwegs gewesen.

Das Duo gab sich am Samstag (7. März, 16.17 Uhr und 16.29 Uhr) in der Weseler Straße in Düsseltal und danach in der Hoffeldstraße in Flingern als Polizisten aus. Dann verschafften sie sich unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen von zwei Senioren.