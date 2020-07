Unfall in Düsseldorf-Düsseltal : Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau aus Auto

Unfall in Düsseldorf-Düsseltal

Düsseldorf Ein Auto kam am Donnerstagmorgen in Düsseltal von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Rettungskräfte mussten die Fahrerin zunächst im Auto versorgen, bevor sie von der Feuerwehr befreit werden konnte.

Nach einem Alleinunfall in Düsseltal mussten die Rettungskräfte der Feuerwehr die Fahrerin des Wagens aufwendig aus ihrem Auto befreien. Diese war mit ihrem Ford am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Vautierstraße mit der Otto-Petersen-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gestoßen. Die Polizei konnte noch keine Angaben zur Unfallursache machen und ermittelt derzeit.