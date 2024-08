„Prios“-Einheit in Düsseldorf Polizei nimmt Drogenwohnung in der Innenstadt hoch – „Wespennest gestochen“

Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis zu einem entwendeten E-Bike in einer leer stehenden Baustellenwohnung an der Schützenstraße erhalten. Um Erkenntnisse zu erlangen, klopften die Beamten an der Wohnung im selben Flur gegenüber. Eine unbekannte Frau öffnete und die Beamten erkannten und rochen sofort, dass sie "in ein Wespennest gestochen hatten."