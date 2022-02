Drogen und Kriegswaffen : GSG9 stürmt Wohnung im Düsseldorfer Hafen

Düsseldorf Schrecksekunde für die Bewohner eines der beiden Win-Win-Hochhäuser im Düsseldorfer Hafen: Am frühen Donnerstagmorgen stürmten schwer bewaffnete Polizisten der Spezialeinheit GSG9 eine der Wohnungen.

Schwerbewaffnete Bundespolizisten der Spezialeinheit GSG9 sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in eine Wohnung in einem der beiden Win-Win-Wohntürme in der Speditionsstraße im Düsseldorfer Hafen gestürmt. Geplant und koordiniert wurde der Einsatz vom Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg (ZBB) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin.