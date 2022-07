Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt : 25-Jähriger schwebt nach Messerstecherei nicht mehr in Lebensgefahr

I m Isla de Cuba an der Bolkerstraße in Düsseldorfer Altstadt ereignete sich in der Nacht zu Sonntag die Messerattacke. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nach einer Messerstecherei in der Düsseldorfer Altstadt am frühen Sonntagmorgen schwebt der verletzte 25-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. Mehrere Männer gelten als dringend tatverdächtig – Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Einen Tag nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen in einem Club in der Düsseldorfer Altstadt hat sich der Gesundheitszustand des Verletzten stabilisiert. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der junge Mann schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, befindet sich aber immer noch zur stationären Behandlung in einer Klinik.

Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Von mehreren jungen Männern, die am frühen Sonntagmorgen am Tatort und im Umfeld angetroffen wurden, sind einige weiterhin vorläufig festgenommen. Gegen sie bestehe dringender Tatverdacht, heißt es.

Der Mordkommission der Düsseldorfer Polizei liegt Videomaterial aus der Videobeobachtung der Polizeiinspektion Mitte vor. Die Ermittler seien intensiv damit beschäftigt, das Bildmaterial zu sichten und auszuwerten.

Weiterhin werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei Düsseldorf unter Telefon 0211 8700.

