Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Drei Männder bei Küchenbrand verletzt

Der Brand war am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Gellertstraße ausgebrochen. Zwei der verletzten Männder seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser geflogen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Der dritte Beteiligte sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.