Düsseldorf-Eller Diensthund stellt vermeintlichen Einbrecher in Discounter

Düsseldorf · Ein mutmaßlicher Einbrecher in einem Discounter in Düsseldorf-Eller löste am Dienstagabend einen Polizeieinsatz inklusive Diensthund aus. Am Ende war alles ganz anders, als gedacht.

26.09.2023, 11:37 Uhr

Ein vermeintlicher Einbrecher löste in der Nacht zu Dienstag einen Einsatz der Düsseldorfer Polizei aus. Die Beamten rückten sogar mit einem Diensthund an. Doch der Mann schlief lediglich seinen Rausch aus und wurde versehentlich im Ladenlokal eingeschlossen. Gegen 1.50 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Alarm in einem Discounter in Eller aus. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei umstellten daraufhin das Gebäude. Der ebenfalls angeforderte Diensthund „Milo“ konnte nach kurzer Zeit einen schlafenden Mann im Inneren des Discounters aufspüren. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Verdächtige das Geschäft bereits während der Öffnungszeiten betreten hatte. Er habe nichts stehlen wollen, sondern sei wegen seines Alkoholkonsums eingeschlafen und dann versehentlich im Geschäft eingeschlossen worden. Tatsächlich konnten die Angaben des stark alkoholisierten Mannes anhand von Videoaufzeichnungen bestätigt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Betreiber des Discounters verzichtete auf eine Anzeige, da weder etwas entwendet noch etwas beschädigt worden war.

(csr)