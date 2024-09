Polizei Düsseldorf sucht Zeugen Diebe attackieren Mann mit Tränengas und rauben teuere Tasche

Laut Polizei verließ ein 60-jähriger Düsseldorfer am frühen Donnerstagabend (19. September 2024) gegen 19.48 Uhr ein Juweliergeschäft an der Friedrichstraße und ging über den Graf-Adolf-Platz in Richtung Königsallee. Plötzlich wurde ihm von hinten an die Schulter gegriffen und und ihm wurde Tränengas ins Gesicht gesprüht.