Düsseldorf : Dieb bestiehlt Reisenden am Flughafen

Dieb bestiehlt Reisenden am Flughafen

Düsseldorf Ein Dieb hat am frühen Morgen am Düsseldorfer Flughafen Reisende bestohlen. Beamte der Bundespolizei konnten einen Verdächtigen stellen. Bei den Einreisekontrollen konnte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden.

Ein Dieb hat am Flughafen Düsseldorf Reisenden am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Mobiltelefon sowie ein Paar Schuhe gestohlen. Beamte der Bundespolizei konnten den Diebstahl schnell aufklären.