Düsseldorf-Derendorf : Zeuge stellt Tatverdächtigen nach Schmuckdiebstahl

Düsseldorf Praktisch für die Polizei: Als die Beamten nach einem Diebstahl am Tatort eintrafen, übergab ihnen ein Zeuge den mutmaßlichen Dieb. Der Mann hatte ihn gestellt und festgehalten.

Der Einsatz eines mutigen Zeugen führte am Sonntagnachmittag in Derendorf zur Festnahme eines Mannes, der offenbar in einen Pkw eingebrochen war und Schmuck gestohlen hatte. Der Zeuge hatte ihn kurz nach der Tat verfolgt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Zuvor hatte der Verdächtige den Bestohlenen niedergeschlagen, der ihn ebenfalls an der Flucht hindern wollte.