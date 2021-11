Düsseldorf-Derendorf : Täter rauben im Stau Koffer mit Schmuck aus Auto

Düsseldorf Einem im Stau stehenden Pkw wurde in Düsseldorf-Derendorf die Heckscheibe eingeschlagen und der Fahrerin ein Koffer mit wertvollem Schmuck gestohlen. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen der Tat.

Ein spektakulärer Raub aus einem im Stau stehenden Pkw hat sich am 20. Oktober in Düsseldorf-Derendorf ereignet. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen der Tat. Insbesondere der Fahrer eines blauen Transporters könnte für die Polizei ein wichtiger Tatzeuge sein. Dieser hat sich bislang nicht gemeldet. Die bisherigen Ermittlungsansätze, liefen ins Leere. So wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit.