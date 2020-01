Düsseldorf-Derendorf : Täter flüchtet nach Raub mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein Räuber hat am Montag den Inhaber eines Friseursalons in Derendorf überfallen. Er entkam mit den Tageseinnahmen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Der 74-jährige Besitzer des Salons war am Montagabend gegen 19.10 Uhr in einer Tiefgarage an der Münsterstraße mit dem Bargeld aus seinem Geschäft auf dem Weg zu seinem Auto.