Düsseldorf-Derendorf : Radfahrer nach Unfall mit Lkw schwer verletzt

Düsseldorf Ein Lkw-Fahrer hat am Montagabend in Derendorf beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der Radler kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der 34-jährige Lkw-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Ulmenstraße unterwegs, als er mit dem Radfahrer zusammenprallte.

Der Mann fuhr mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Kalkumer Straße und wollte dort auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er den 62-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg entgegengesetzt befuhr.

Der Lkw und das Fahrrad stießen zusammen. Der Fahrradfahrer trug keinen Schutzhelm und verletzte sich schwer, sodass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

(csr)