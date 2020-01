Düsseldorf-Derendorf : Polizei sucht mit Bildern nach Großmarkt-Einbrechern

Düsseldorf Bereits Mitte August sind zwei Einbrecher in ein Büro im Großmarkt in Düsseldorf-Derendorf eingedrungen und haben einen sechsstelligen Geldbetrag gestohlen. Jetzt sucht die Polizei die Täter mit Fahndungsfotos.

Die Tat ereignete sich am 17. August 2019 in der Zeit zwischen 18.40 Uhr und 19.05 Uhr in einer Halle des Großmarktes an der Ulmenstraße.