Düsseldorf-Derendorf : Mehrere zehntausend Euro auf Großmarkt gestohlen

Düsseldorf Auf dem Großmarkt an der Ulmenstraße in Düsseldorf sind bislang unbekannte Täter am Wochenende in ein Büro eingebrochen und haben einen Tresor ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich zwischen 11.50 Uhr am Samstagvormittag und 18.40 Uhr am Sonntagabend. Den Ermittlungen zufolge entkamen die Täter mit mehreren zehntausend Euro Bargeld.

Bislang fehlt von Personen und Beute jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 0211-870 0 zu melden.

