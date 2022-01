Straße in Derendorf gesperrt : Fünfstöckiges Baugerüst in Düsseldorf teilweise eingestürzt

Düsseldorf Ein fünfstöckiges Baugerüst ist in Düsseldorf-Derendorf teilweise eingestürzt. Nur zwei vor dem Haus stehende Bäume konnten Schlimmeres verhindern. Die Roßstraße wird laut Feuerwehr wohl noch bis 18 Uhr gesperrt bleiben.

Zu einem Teileinsturz eines fünfstöckigen Baugerüstes an einem Abbruchhaus ist es am Freitagmorgen in Düsseldorf-Derendorf gekommen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Das Baugerüst löste sich dabei aus seiner Verankerung und drohte einzustürzen. Durch zwei große Bäume, welche vor der Baustelle standen, wurde das Gerüst abgefangen und blieb in den Baumkronen hängen.