Düsseldorf-Derendorf : Fliegerbombe gefunden - Entschärfung noch am Montag

Düsseldorf Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Derendorf wurde eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt. Der Fundort liegt nahe der Hochschule Düsseldorf.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde die Bombe in eine Baugebiet an der Rose-Ausländer-Straße in Derendorf gefunden. Ganz in der Nähe befindet sich die Hochschule Düsseldorf (HSD). Die Bombe müsse noch heute entschärft werden.