Kind riss sich von der Hand der Mutter los : Dreijähriger aus Düsseldorf bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein dreijähriges Kind ist in Düsseldorf-Derendorf auf die Straße gelaufen und wurde von einem Auto erfasst. Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt noch zu dem Unfallhergang.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagabend ein Dreijähriger schwer verletzt, als er sich von der Hand seiner Mutter losriss und auf die Straße rannte. Auf der Geistenstraße in Derendorf wurde er vom Pkw eines 51-jährigen Mannes erfasst.

Laut Polizei waren die Eltern des Jungen in ihrem VW von der Weißenburgstraße kommend auf der Geistenstraße in Richtung Rather Straße unterwegs. Auf der Suche nach einem Parkplatz hielt der Vater kurz am rechten Fahrbahnrand an, um die Mutter und den Dreijährigen aussteigen zu lassen.