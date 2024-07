Mehrere Fälle in Düsseldorf-Derendorf Brennende Altpapiercontainer - Verdächtiger festgenommen

In der Nacht zu Montag waren dann zahlreiche zivile Kräfte in den betroffenen Bereichen unterwegs. Gegen 0.30 Uhr tauchte ein Mann an einem Container an der Jülicher Straße auf. Kurze darauf brach ein Feuer aus. Der Tatverdächtige konnte zunächst mit seinem Fahrrad in der Dunkelheit entkommen.