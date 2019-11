Düsseldorf-Derendorf : Fliegerbombe gefunden - Entschärfung noch am Montag

Düsseldorf Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Derendorf wurde eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt. Der Fundort liegt nahe der Hochschule Düsseldorf. Die Bombe muss noch am Montag entschärft werden. Fast 7000 Menschen und die Deutsche Bahn sind betroffen.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde die Bombe in einem Baugebiet an der Rose-Ausländer-Straße in Derendorf gefunden. Ganz in der Nähe befindet sich die Hochschule Düsseldorf (HSD).