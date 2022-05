Düsseldorf-Derendorf​: 78-Jährige stirbt nach Unfall - Zeugen gesucht​

Düsseldorf Eine Seniorin ist wenige Tage nach einem Unfall in Düsseldorf-Derendorf im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach einem bislang unklaren Unfall in Düsseldorf-Derendorf ist eine Seniorin am Samstag im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls, der sich am Donnerstag (12. Mai) gegen 17.30 Uhr ereignete.