Züge gehen durch Düsseldorfer Innenstadt : Demonstration mit bis zu 20.000 Teilnehmern am Donnerstag

Der Demonstrationszug geht unter anderem über die Heinrich-Heine-Allee. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer am Donnerstag auf massive Behinderungen einstellen. 20.000 Teilnehmer werden zu einer Demonstration erwartet, die in zwei Zügen quer durch die Stadt zieht.

Das Bündnis "Mehr Große für die Kleinen" hat für Donnerstag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr eine Veranstaltung angemeldet.

Die Verantwortlichen erwarten bis zu 20.000 Teilnehmer, die zunächst in zwei Aufzügen von der Friedrich-Ebert-Straße und von den linksrheinischen Rheinwiesen aus über innerstädtische Straßen in den Rheinpark nach Golzheim ziehen und sich dort zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung versammeln.

Aufgrund der Vielzahl der erwarteten Teilnehmer werden laut Polizei kurzzeitige Sperrungen einzelner Straßenabschnitte erforderlich sein.

Aufzug 1: Rheinwiese - Rheinkniebrücke - Hubertusstraße - Moselstraße (am Landtag NRW vorbei) - Fürstenwall - Jürgensplatz - Kavalleriestraße - Haroldstraße -Graf-Adolf-Platz - Breite Straße (Zusammenschluss mit Aufzug 2) - Heinrich-Heine-Allee - Hofgartenrampe - Oederallee - Joseph-Beuys-Ufer - Rheinpark

Aufzug 2: Friedrich-Ebert-Straße - Steinstraße - Benrather Straße - Breite Straße (Zusammenschluss mit Aufzug 1) - Heinrich-Heine-Allee - Hofgartenrampe - Oederallee - Joseph-Beuys-Ufer - Rheinpark

(csr)