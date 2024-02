Am Wochenende in Düsseldorf Demo über zwei Tage mit 1700 Fahrzeugen - Zugweg steht fest

Als Ort für die Versammlung in Form einer Mahnwache wurden die Messeparkplätze ausgewählt. Nach längeren Kooperationsgesprächen am Freitag wurde dann am Nachmittag die Strecke bekannt gegeben, auf der die Teilnehmer am Samstag und auch am Sonntag durch Düsseldorf fahren wollen. Demnach startet der Autokorso jeweils an den Messeparkplätzen, führt über Am Staad und Rotterdamer Straße, Cecilienallee bis zur Oberkasseler Brücke. Dort wechseln die Fahrzeuge auf die andere Rheinseite, dann geht es den Kaiser-Wilhelm-Ring entlang und über die Kniebrücke wieder auf die andere Seite. Hier geht es dann von der Graf-Adolf-Straße über die Berliner Allee in Richtung Norden, anschließend von der Kaiserstraße über den Kennedydamm die B8/Danziger Straße entlang. An der Abzweigung Stockumer Höfe biegt der Korso wieder in Richtung Messeparkplätze ab und erreicht seinen Endpunkt.