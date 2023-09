Nach Gewitter in Düsseldorf Deckenteil in Hotel abgestürzt – 120 Gäste in Sicherheit gebracht

Wegen eines eingestürzten Deckenteils in einem Hotel in Düsseldorf-Hassels haben rund 120 Gäste in der Nacht zu Dienstag um kurz vor 1 Uhr das Gebäude zeitweise räumen müssen. Das etwa 15 Quadratmeter große und durchnässte Deckenteil sei über der Rezeption im Erdgeschoss eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Düsseldorf am Dienstag.