Polizei und Bauaufsicht ermitteln : Decke in Düsseldorfer Disco stürzt ein– zwei Schwerverletzte

Vier Menschen wurden in der Nacht in dem Club verletzt. Foto: dpa

Düsseldorf Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Nachtclub in Düsseldorf eine Decke abgestürzt. Vier Personen wurden von den herabstürzenden Teilen verletzt, zwei von ihnen schwer. Polizei und Bauaufsichtsamt ermitteln – der Club wurde während der Corona-Pause umgebaut.

In der Nacht zu Sonntag sind in einer Diskothek in der Bahnstraße in Düsseldorf etwa 30 Quadratmeter einer abgehängten Decke eingestürzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die herabstürzenden Teile verletzten vier Personen. Eine 25 Jahre alte Club-Mitarbeiterin und eine 20-jährige Besucherin wurden Polizeiangaben zufolge schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Gegen 5 Uhr morgens kam es zum Einsturz der Decke über einer Theke im zweiten Geschoss des großen Nachtclubs. Die Diskothek war zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt, heißt es von der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte räumten den Club und kontrollierten den betroffenen Bereich der Decke. Offenbar besteht aber nicht die Gefahr, dass die Decke noch weiter einstürzen könnte, heißt es. Darum wurde die Theke vom Strom getrennt und abgesichert. Gegen 7 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Um die Ursache für den Einsturz festzustellen, haben die Polizei und das Bauaufsichtsamt die Ermittlungen aufgenommen. Der Club hatte im März erstmals nach knapp zwei Jahren Corona-Pause wieder geöffnet – in der Zwischenzeit wurden die Räume umfassend umgebaut.

