Düsseldorf-Carlstadt : Porsche-Oldtimer aus Parkhaus gestohlen

Düsseldorf Ein wertvoller Oldtimer-Porsche ist aus einem Parkhaus in Carlstadt gestohlen worden. Die mutmaßlichen Diebe konnten bereits ausfindig gemacht werden, vom Wagen fehlt jede Spur.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hatte der Eigentümer den Porsche am Samstag (14. September) auf der dritten Etage eines Parkhauses an der Benrather Straße abgestellt. Als der 68-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, um dort Einkäufe zu verstauen, war der gelbe Porsche verschwunden. Der Diebstahl hat zwischen 12.10 Uhr und 12.25 Uhr stattgefunden.

Bei Auswertung der Videoüberwachung des Parkhauses fielen ein 28-Jähriger und dessen Vater, ein 63-Jähriger aus Essen auf. Die beiden Männer waren kurz nach dem Porsche gemeinsam mit ihrem Mercedes in das Parkhaus eingefahren. Kurz darauf beim Herausfahren aus dem Parkhaus, so ist auf den Videoaufnahmen zu erkennen, saß der 28-Jährige alleine in dem Mercedes und in dem direkt dahinter fahrenden Porsche der 63-Jährige.