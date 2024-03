Düsseldorf-Carlstadt Mann nach Handtaschendiebstahl gefasst

Düsseldorf · Mit 14 Luxus-Handtaschen in einem Müllbeutel hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag in Düsseldorf-Carlstadt zu entkommen versucht. Er wurde beobachtet, wenige Minuten später klickten die Handschellen.

11.03.2024 , 15:44 Uhr

Blick von der Mittel- in die Grabenstraße. Foto: Endermann, Andreas (end)

Einen mutmaßlichen Dieb konnte die Polizei nach einem Einbruch in ein Ladenlokal in Düsseldorf-Carlstadt fassen. Der Täter wurde nach kurzer Flucht mit 14 hochwertigen, individuell angefertigten Handtaschen im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Euro-Betrages ergriffen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den 50-Jährigen am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Grabenstraße dabei beobachten, wie dieser mit bepackten Müllsäcken ein Ladenlokal verließ. Wenige Minuten nachdem der Zeuge den Notruf gewählt hatte konnten die alarmierten Polizeibeamten den flüchteten Täter auf der Kasernenstraße stellen. Der Tatverdächtige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der Festgenommene könnte für weitere Taten aus jüngster Vergangenheit in Betracht kommen, bei denen ebenfalls hochwertige Handtaschen aus Ladenlokalen entwendet wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

(csr)