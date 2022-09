Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Abführmittel löst ABC-Alarm in Carlstadt aus

Abführmittel löst ABC-Alarm in Carlstadt aus

Feuerwehreinsatz in Düsseldorf

Der abgesperrte Bereich an der Hohestraße. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Eine zunächst unbekannte Flüssigkeit ist aus einem Paket in einem Kiosk in Düsseldorf-Carlstadt ausgelaufen. Die Feuerwehr löste ABC-Alarm aus, die Hohestraße wurde abgesperrt. Die Einsatzkräfte machten dann einen eher ungewöhnlichen Fund.

Aus einem Versandkarton in einem Kiosk, der gleichzeitig auch ein Paketshop ist, in Düsseldorf-Carlstadt ist am Montagmorgen eine unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen. Der Betreiber alarmierte die Feuerwehr, die löste einen ABC-Alarm der niedrigsten Stufe 1 aus.