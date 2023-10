Feuerwehr in Düsseldorf Brennende Autos sorgen für Großeinsatz in Derendorf

Ein Brand in einer Tiefgarage in Derendorf hat am Donnerstag gegen 17 Uhr für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Auto hatte im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bülowstraße beim Anlassen des Motors Feuer gefangen. Dadurch war auch ein zweites Auto in Brand geraten. Zwei Personen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst betreut.