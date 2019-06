Brandschutzübung in Düsseldorf : Wie die Feuerwehr U-Bahn-Brände löscht

Die Feuerwehr übt den Einsatz im U-Bahn-Schacht.

Düsseldorf Bei einer Brandübung an der Haltestelle Benrather Straße trainierten die Einsatzkräfte Leben retten im Tunnel.

Blaulicht überall, die komplette Kreuzung abgesperrt, Löschfahrzeuge und Männer in schwerer Ausrüstung – wer am 22. Mai zur Mittagszeit die Kreuzung Steinstraße/Berliner Allee passierte, konnte sich schon erschrecken. Die Feuerwehr im Großeinsatz. Ursache war ein kleinerer Brand in einem Technikraum, den die Rheinbahn-Mitarbeiter selbst löschen konnten. Trotzdem: Wenn ein Brand im U-Bahntunnel – oder wie in diesem Fall an einer Haltestelle – gemeldet wird, holt die Feuerwehr das große Besteck raus.

Und so dauert es in der Nacht zu Dienstag auch nur wenige Minuten, bis die Benrather Straße voller Feuerwehrautos steht. Rauch an einem Zug, gemeldet vom Rheinbahnfahrer. Danach ist der Kontakt abgebrochen. Jetzt muss es schnell gehen. Die meisten Brände im U-Bahntunnel entstehen durch technische Defekte, erklärt später ein Feuerwehrmann. Weil immer mehr Kunststoff verbaut wird, gibt es auch sehr viel Rauch. Tödlichen Rauch.

Zum Glück ist alles nur eine Übung. Erdacht von Feuerwehrmann Jörg Heuser, der schon seit vielen Jahren die Szenarien und Probe-Einsätze vorbereitet. In geraden Jahren geht es um einen technischen Einsatz, zum Beispiel wenn jemand unter einer Bahn eingeklemmt ist. In ungeraden Jahren wird für den Brandfall im Tunnel geprobt. Zwölf Nächte lang übt die Feuerwehr dieser Tage am Bahnhof Benrather Straße. Der Streckenstrom wird sicherheitshalber abgeschaltet, die Rheinbahn schickt Beobachter.

„Die Spiele können beginnen“, sagt Jörg Mihm in sein Funkgerät, der den Übungsleiter heute unterstützt. Wenige Minuten später flackert das Blaulicht am Ende der Straße auf. Das Martinshorn bleibt zu dieser späten Stunde rücksichtsvollerweise aus. Der erste Trupp läuft Richtung Rolltreppe. Die Männer tragen bereits ihre Atemschutzgeräte und Luftdruckflaschen auf dem Rücken. „Halt, Etiketten!“, ruft der Abschnittsleiter und zieht an einem gelben Stück Plastik. Die Etiketten helfen dabei zu kontrollieren, wie lange die Feuerwehrmänner unter Atemschutz bleiben. Maximal 30 Minuten sind möglich – bei schwerer körperlicher Belastung weniger. Ein zweiter Trupp beginnt, Schläuche anzuschließen. Das Wasser fließt vom Hydranten durch die Schläuche in einen Anschluss oberhalb der Haltestelle. Unten haben die Feuerwehrleute mithilfe der hinterlegten Pläne den Auslass gefunden und befestigen ihr Schlauchstück. Zuerst müssen sie aber durch den imaginären Rauch, auf der Suche nach Verletzten. Sie suchen mit Wärmebildkameras, stapfen durch die leere Bahn. Wie sie die Züge öffnen, bremsen oder entbremsen, bringt ihnen die Rheinbahn regelmäßig bei.

Schließlich schleppen zwei Männer eine lebensgroße Puppe durch den schmalen Gang zwischen Bahn und Tunnelwand. Es ist warm und staubig. Im Ernstfall wäre es aber noch deutlich ungemütlicher. An der Haltestelle angekommen, schwingt sich einer die Puppe über die Schulter und galoppiert die Treppen hinauf. Oben warten die Sanitäter.