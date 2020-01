Feuer in Düsseldorf : Fritteuse brennt in Studenten-WG - zwei Bewohner verletzt

Düsseldorf Am Montagabend sind bei einem Brand im Düsseldorfer Stadtteil Bilk zwei Menschen verletzt worden. Eine Fritteuse hatte Feuer gefangen.

Am Montagabend gegen 19 Uhr hat es an der Himmelgeister Straße in Düsseldorf-Bilk gebrannt. Bewohner einer Studenten-WG hatten die Feuerwehr alarmiert, weil ihre Fritteuse in der Küche brannte.