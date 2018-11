Großeinsatz in Düsseldorf : Feuer in Volvo-Autohaus bringt Tor zum Schmelzen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot aus den Wachen im Stadtgebiet im Einsatz in Pempelfort. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In einem Autohaus in Düsseldorf-Pempelfort ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Hitze brachte ein Zufahrtstor zum Schmelzen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mehrere Menschen hatten sich am Donnerstagabend gemeldet, weil sie einen Feuerschein an der Schinkelstraße beobachtet hatten. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Müllraum in Brand geraten, die Flammen schlugen meterhoch durch das Dach des Gebäudes. Die starke Hitze ließ ein Zufahrtstor schmelzen, anschließend griff das Feuer auf zwei davor stehende Autos über.

Nachdem die Flammen bekämpft waren, untersuchte die Feuerwehr das Dach zur Sicherheit noch auf Brandnester. Dazu setzte sie spezielle Kettensägen und eine Drehleiter ein. Um 21.10 war die Lage unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Ursache des Feuers.

Das Autohaus in Pempelfort gehört zur Moll-Gruppe und hat sich auf Volvos spezialisiert.

(sg/jco)