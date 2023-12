Brand in Oberkassel Feuerwehr rettet eine Person aus brennender Wohnung

Mehrere Anrufer informierten am Montagmorgen die Feuerwehr Düsseldorf über einen Brand in Oberkassel an der Ria-Thiele-Straße. Wie die Feuerwehr mitteilt, sprachen die Anrufer von einer vorangegangenen Explosion. Der Brand im Erdgeschoss einer Mehrfamilienwohnung führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, die Wohnung stand schon in Vollbrand. „Die Flammen schlugen an der Gebäudefassade hoch bis über das Dachgeschoss und auch in die Straße hinein“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.