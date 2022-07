Feuer in Düsseldorf : Brand in Oberbilk – Anwohner sollen Fenster schließen

Düsseldorf Die Feuerwehr ist im Großeinsatz wegen eines Feuers an der Karl-Geusen-Straße in Oberbilk. Anwohner – auch der umliegenden Stadtteile – sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend im Großeinsatz wegen eines Feuers an der Karl-Geusen-Straße in Oberbilk. Der Brand wütet auf einem Schrottplatz an der Ecke zur Straße Im Liefeld. Auf dem Gelände des Schrotthandels seien Altmetalle mit Ölen und Fetten in Brand geraten, die das Löschen erschweren, sagt ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr bestätigte eine „massive Rauchentwicklung“, die Schwaden sind bis weit außerhalb des Stadtteils zu sehen.