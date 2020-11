Mehrfamilienhaus unbewohnbar : Sieben Verletzte bei Brand in Düsseldorf

Feuerwehrkräfte sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf sind am Dienstagabend sieben Menschen verletzt worden.

Sie seien mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das Haus, in dem 40 Menschen gemeldet sind, galt nach dem Brand als unbewohnbar.

Warum das Feuer in einer der Wohnungen ausbrach, war zunächst unklar. Die Stadt habe sich um die vorübergehende Unterbringung der Bewohner gekümmert.

(mba/dpa)