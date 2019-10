Großeinsatz in Düsseldorf : Brand in der U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee

Foto: Christoph Schroeter Der Zugang zur U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee war gesperrt, die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort.

Düsseldorf Ein Brand in der U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee in der Düsseldorfer Altstadt hat am Freitagnachmittag für ein kurzzeitiges Verkehrschaos gesorgt. Offenbar gab es ein Problem mit einer Rolltreppe.

Wie bei einer Brandmeldung in einer U-Bahnstation üblich, rückte die Feuerwehr Düsseldorf mit einem Großaufgebot an. Das führte am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Heinrich-Heine-Allee.

Wie ein Augenzeuge sagte, habe es wohl einen Brand an einer Rolltreppe im Untergeschoss gegeben. Die U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee war während des Einsatzes komplett gesperrt. Im Untergeschoss roch es stark nach Qualm.

Die Sperrungen der Heinrich-Heine-Allee und des Kö-Bogen-Tunnels waren laut einer Polizeisprecherin um 14.45 Uhr wieder aufgehoben. Die Züge der Wehrhahnlinie würden derzeit noch nicht wieder fahren. Verletzte habe es nicht gegeben.

Mehr dazu in Kürze.

