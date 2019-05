Düsseldorf : Brand im U-Bahnhof Steinstraße - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Düsseldorf Im U-Bahnhof Steinstraße in Düsseldorf ist am frühen Mittwochnachmittag in einem Technikraum ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straßen um den Einsatzort waren komplett gesperrt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Berliner Allee und der Kö-Bogen-Tunnel während des Einsatzes komplett gesperrt.

Auf Gleis 4 des U-Bahnhofs war laut Feuerwehrsprecher ein Brand in einem Technikraum ausgebrochen, vermutlich durch einen Kurzschluss. Die Feuerwehr wurde gegen 13.50 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte ein Mitarbeiter der Rheinbahn das Feuer bereits gelöscht. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Der U-Bahnverkehr auf der Strecke wurde eingestellt.

Wie der Feuerwehrsprecher weiter sagte, sei auch im U-Bahnhof Oststraße Brandgeruch festgestellt worden. Die Station würde auch kontrolliert. Es könne jedoch sein, dass der Rauch durch den Tunnel vom U-Bahnhof Steinstraße hinübergezogen sei.

Da ein Feuer in der U-Bahn gemeldet worden war, hatte die Feuerwehr einen großen Einsatz ausgelöst. Wegen der Rauchentwicklung wurde auch die Station Heinrich Heine-Alle gesperrt, zudem durch die Polizei für Autos auch der Kö-Bogen-Tunnel, da der Rauch auch dorthin gezogen war.

(csr)