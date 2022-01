Löscharbeiten dauern mehr als 16 Stunden : Tonnenweise Kohle im Düsseldorfer Hafen in Brand geraten

Düsseldorf Ein ausgedehnter Brand einer großen Menge Kohle hat die Düsseldorfer Feuerwehr viele Stunden lang beschäftigt.

Die Einsatzkräfte seien am Neujahrstag gegen 11.30 Uhr zu dem Kohlehaufen gerufen worden, der in einem Hafen in Düsseldorf brannte, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Das Feuer betraf demnach mehrere Tonnen Kohle auf einer Fläche von rund 70 Quadratmetern.