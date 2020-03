Spezialkräfte aus Ratingen mussten angefordert werden : Brand auf einem Bauernhof in Hubbelrath

Brand auf einem Bauernhof in Hubbelrath

Eine mit acht Tonnen Getreide gefüllte Getreidetrocknungsanlage brannte am Samstagmorgen komplett aus.

(RP) Aus noch ungeklärter Ursache brannte am frühen Samstagmorgen eine mit acht Tonnen Getreide gefüllte Getreidetrocknungsanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf dem Ilbeckweg in Hubbelrath. Gegen 6.45 Uhr bemerkte ein Autofahrer eine Rauchentwicklung auf dem Bauernhof und informierte die Besitzer, die die Feuerwehr alarmierten. Durch die Nähe trafen zuerst die Kräfte aus Mettmann ein. Die nachrückenden Einheiten aus Düsseldorf stellten die Wasserversorgung aus einem Bach sicher. Im Laufe des Einsatzes wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen mit einem Spezial-Löschsystem angefordert. Damit konnte der Brand auf das Innere der Trocknungsanlage beschränkt werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache begonnen.