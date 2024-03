Feuer in Düsseldorf Brand auf Balkon von einem Gebäude für betreutes Wohnen

An einem Gebäude für betreutes Wohnen in Düsseldorf-Eller hat am Sonntagnachmittag ein Balkon gebrannt. Bei dem Feuer am Sonntag sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Zunächst hatten Ersthelfer Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete den betroffenen Gebäudebereich.