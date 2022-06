Bombenfund in Düsseldorf : Entschärfung von Weltkriegsbombe in Unterrath hat begonnen

Entschärfung von Weltkriegsbombe in Unterrath hat begonnen

Bombenfund in Düsseldorf

Update Düsseldorf Eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstag im Wohngebiet an der Nienburger Straße entdeckt. Seit dem frühen Abend liefen die Vorbereitungen für die Entschärfung.

Eine bei Bauarbeiten in Unterrath gefundene britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste am Dienstagabend in Düsseldorf-Unterrath entschärft werden. Um 21.30 Uhr meldete die Feuerwehr, dass die Entschärfung begonnen habe.