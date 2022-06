Bombenentschärfung in Düsseldorf : Wohngebiet evakuiert - 2000 Menschen in Unterrath betroffen

Update Düsseldorf Die britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wohngebiet an der Nienburger Straße entdeckt wurde, wird noch am Dienstagabend entschärft.

Eine bei Bauarbeiten in Unterrath gefundene britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird heute im Laufe des Abends entschärft. Dazu müssen bis spätestens 18 Uhr in einem Radius von 250 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Nienburger Straße bis zu 2000 Menschen ihre Wohnungen verlassen haben. Im Radius bis 500 Metern (Gefahrenbereich B) um die Fundstelle sind weitere rund 3000 Menschen betroffen - sie dürfen ab 19 Uhr bis zum Ende der Entschärfung in ihren Wohnungen bleiben, aber sich nicht im Freien aufhalten.