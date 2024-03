Tatorte auch in Düsseldorf Blitzerfoto wurde Wohnungseinbrechern zum Verhängnis

Die Ermittler hatten Hinweise, dass der Porsche in einer Garage an der Augustastraße in Düsseldorf-Pempelfort steht. Der BMW stand bereits Anfang Januar unauffällig an einer Adresse in Düsseldorf-Grafenberg. Als der 55-jährige Düsseldorfer an der Garage erschien, schlugen die Fahnder zu.